Томичка Варвара Овсянникова победила в Science Slam в Саранске

Финалистка томского Science Slam Women Edition Варвара Овсянникова покорила зрителей рассказом «Углеводородная диета» о микробах, «поедающих нефть». Такая особенность микроорганизмов позволяет добывать нефть из месторождений на поздних стадиях разработки. Микробы, «поедая» н-алканы, выделяют поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые способствуют вытягиванию нефти из пород пласта. Варвара занимается разработкой различных составов для увеличения нефтеотдачи.

В Саранске прошел Молодежный форум «Импульс знания», организованный Российским обществом «Знание». В рамках форума прошел и мини Science Slam, победу в котором одержала томичка, кандидат химических наук, старший научный сотрудник Института химии нефти СО РАН Варвара Овсянникова.

«Роскошное место, прекрасный зал и ведущий, интересные лекторы. Мне удалось не только принять участие в слэме, но и попасть на лекции Александра Оджо «Самые нелепые поражения в истории» и «Разоблачение исторического фейка». Я очень рада, что, благодаря одному выступлению на томском слэме, меня пригласили рассказать о моей научной работе в другом городе в рамках крупного мероприятия», - поделилась Варвара.

Участниками мини слэма стали также кандидат психологических наук Екатерина Зиброва из Москвы с темой «Дайверсити по-русски» и кандидат технических наук Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева Владимир Сизов с докладом «Развенчивая пороховые мифы».

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