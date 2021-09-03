Томичка стала третьей на всероссийских соревнованиях по конному спорту

В первый день турнира всадники выявляли сильнейшего в выездке. Во второй день спортсменов ждал кросс на 1500 метров с преодолением десяти барьеров высотой до 90 см, а в конце всадники состязались в конкуре (преодоление препятствий). По итогам трех соревновательных дней томичка Анастасия Мудрая завоевала бронзовую медаль.

«Мы поехали на соревнования, чтобы просто попробовать свои силы, особо ни на что не рассчитывали, но у нас все получилось – Анастасия завоевала бронзу, – цитирует областной департамент физической культуры и спорта тренера спортсменки Наталью Орлову. – В следующем году мы планируем участвовать не только в региональных соревнованиях, но и в межрегиональных и всероссийских».