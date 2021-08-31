Томичка стала первой на всероссийских соревнованиях по самбо

В Екатеринбурге прошли всероссийские соревнования по самбо среди мужчин и женщин «Память». За медали боролись более двухсот сильнейших спортсменов России, томичка Валерия Анисимова забрала золото в своей весовой категории.
Учащаяся областной спортивной школы олимпийского резерва, спортсмен-инструктор северской ДЮСШ «Русь» и мастер спорта России международного класса Валерия Анисимова выступала в категории до 65 килограмм. Спортсменка выиграла четыре схватки и встретилась в финале с чемпионкой кубка Европы Светланой Лушниковой, которую также победила со счетом 7:0.
«Я бесспорно довольна результатом, хотя можно еще поработать над качеством самой борьбы, чувствую, что пока нахожусь не в самой оптимальной форме. Очень приятно начать сезон с победы, а победить в таком сильном составе вдвойне приятней», — цитирует Валерию Анисимову областной департамент по физической культуре и спорту.
Спортсменка тренируется под руководством Дениса Вышегородцева и Натальи Вахмистровой.