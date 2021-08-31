Томичка стала первой на всероссийских соревнованиях по самбо

«Я бесспорно довольна результатом, хотя можно еще поработать над качеством самой борьбы, чувствую, что пока нахожусь не в самой оптимальной форме. Очень приятно начать сезон с победы, а победить в таком сильном составе вдвойне приятней», — цитирует Валерию Анисимову областной департамент по физической культуре и спорту.