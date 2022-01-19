Томичка стала первой на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам

Томичка Алена Баранова стала первой на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам среди спортсменов 21-23 лет. Соревнования проходили в Архангельской области, в них приняли участие около 70 лыжников из 20 регионов страны.
Спортсмены боролись за медали в гонках классическим стилем на дистанциях 10 и 15 километров, сообщает департамент по физической культуре и спорту Томской области.
Мастер спорта Алена Баранова первой преодолела 10-километровую дистанцию за 30 минут 29,9 секунд. Второй стала Алеся Рушенцева из Свердловской области, а бронзу завоевала Кристина Кускова из Московской области.
Ранее Алена Баранова, дочь олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Натальи Барановой (является тренером), заняла второе место в спринте свободным стилем на IV этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходили в Архагельской области с 13 по 16 января, в них участвовали более 80 спортсменов.