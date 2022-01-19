Томичка стала первой на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам

Томичка Алена Баранова стала первой на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам среди спортсменов 21-23 лет. Соревнования проходили в Архангельской области, в них приняли участие около 70 лыжников из 20 регионов страны.

Спортсмены боролись за медали в гонках классическим стилем на дистанциях 10 и 15 километров, сообщает департамент по физической культуре и спорту Томской области.

Мастер спорта Алена Баранова первой преодолела 10-километровую дистанцию за 30 минут 29,9 секунд. Второй стала Алеся Рушенцева из Свердловской области, а бронзу завоевала Кристина Кускова из Московской области.