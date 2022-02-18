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Томичка Юлия Филатьева стала первой в городе чемпионкой мира по ледолазанию

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Томичка Юлия Филатьева завоевала золотые и серебряные медали на Чемпионате мира по ледолазанию в дисциплинах «ледолазание-комбинация» и «ледолазание-скорость». Кроме того, девушка успешно выступила на мировом первенстве, взяв сразу три золота во всех возможных дисциплинах, сообщает пресс-служба Томского государственного университета.

До этого Юлия взяла серебро и бронзу на первенстве России по альпинизму в дисциплинах «трудность» и «скорость». Соревнования проходили в томском Академгородке с 4 по 6 февраля. Участниками соревнований стали спортсмены из Томской, Новосибирской, Тюменской, Кировской, Свердловской, Кемеровской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

Самые важные соревнования в календаре ледолазания 2022 года — чемпионат и молодежное первенство мира — проходили в Саас-Фе (Швейцария) в конце января. В соревнованиях приняли участие 160 альпинистов из 19 стран мира. Томскую область представляли четверо спортсменов Томской федерации альпинизма, в том числе Юлия Филатьева (тренирует девушку Елена Темерева).

«Скорее всего, победу мне принесла собранность. Когда выходила на старт в дисциплине «скорость», почувствовала, что я полностью собрана и готова. Никакие эмоциональные факторы не отвлекали. Просто спокойно сделала все, что было в моих силах, и получила хороший результат, — рассказывает Филатьева. — Но любые соревнования — это отчасти про подготовку спортсменов, отчасти про лотерею. Отличный результат не всегда означает призовое место. Например, на этапе в Кубке России я стала в «скорости» четвертой, а не второй, как в Швейцарии, но этот результат нельзя считать хуже».

В ближайшие дни студентке предстоит выступление на Чемпионате Европы в Финляндии, затем — на очередных этапах Кубка мира.

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