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Томичка стала чемпионкой международного турнира по самбо

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В Казани завершился международный турнир по самбо на Кубок президента Республики Татарстан. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 16 стран. Среди них томичка Валерия Анисимова, ставшая чемпионкой. Об этом сообщает администрация Томской области.

Валерия провела три встречи в весовой категории 65 килограммов, одержав победы во всех трех, и, следовательно, заняла первое место. 

«Тренерский штаб сборной в нас поверил, и мы не могли подвести. Могу сказать с уверенностью, что Лера заслужила эту победу, она была лучшей», — рассказывает старший тренер отделения самбо ДЮСШ «Русь», тренер спортсменки Денис Вышегородцев.

Валерия Анисимова тренируется у Натальи Вахмистровой и Дениса Вышегородцева в Томской областной спортивной школе олимпийского резерва, является спортсменом-инструктором северской детско-юношеской спортивной школы «Русь», а также мастером спорта России международного класса по самбо.

Автор:  пресс-служба администрации Томской области
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