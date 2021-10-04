Томичка стала чемпионкой международного турнира по самбо

В Казани завершился международный турнир по самбо на Кубок президента Республики Татарстан. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 16 стран. Среди них томичка Валерия Анисимова, ставшая чемпионкой. Об этом сообщает администрация Томской области.

Валерия провела три встречи в весовой категории 65 килограммов, одержав победы во всех трех, и, следовательно, заняла первое место.

«Тренерский штаб сборной в нас поверил, и мы не могли подвести. Могу сказать с уверенностью, что Лера заслужила эту победу, она была лучшей», — рассказывает старший тренер отделения самбо ДЮСШ «Русь», тренер спортсменки Денис Вышегородцев.

Валерия Анисимова тренируется у Натальи Вахмистровой и Дениса Вышегородцева в Томской областной спортивной школе олимпийского резерва, является спортсменом-инструктором северской детско-юношеской спортивной школы «Русь», а также мастером спорта России международного класса по самбо.