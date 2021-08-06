Томичка развела огонь в погребе и чуть не задохнулась. Ее спасли пожарные

Жительница деревни в Томском районе развела огонь в земляном погребе для его просушки и начала задыхаться из-за сильного дыма. Ее спасли пожарные.

Сегодня, в 10:47, в пожарно-спасательную службу поступило сообщение, что в деревне Магадаево из погреба идет дым, а внутри может находиться женщина.

«На место были направлены спасатели из двух подразделений. В сильно задымленном погребе звеном газодымозащитной службы была обнаружена женщина, — сообщает пресс-служба МЧС. — Пожарные извлекли пострадавшую на поверхность и передали бригаде скорой помощи. По предварительной информации, 67-летняя женщина развела огонь в металлической бочке для просушки погреба».

МЧС напоминает, что разведение огня для просушки погребов может привести к несчастным случаям. Следует помнить, что в погребах может накапливаться природный газ, поэтому перед спуском погреб нужно тщательно проветривать, сразу включать свет или зажигать спички не следует.