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  3. Томичка получила полгода колонии-поселения за неуплату алиментов
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Томичка получила полгода колонии-поселения за неуплату алиментов

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45-летняя жительница Стрежевого Томской области получила реальный срок за неуплату средств на содержание детей (часть 1 статьи 157 УК), сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, женщина с 2020 года не платила алименты на содержание несовершеннолетнего сына, накопив долго по выплатам в 250 тысяч рублей.

«Установлено, что с 2017 года стрежевчанка на основании судебного решения обязана выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына. В 2020 году женщина без уважительных причин данную обязанность не исполняла, в связи с чем была привлечена к административной ответственности. Однако и после этого мать  к уплате алиментов не приступила и задолженность превысила 250 тыс. рублей», — говорится на сайте ведомства.

В связи с тем, что ранее стрежевчанка уже была осуждена за неуплату алиментов, суд назначил ей 6 месяцев колонии-поселения. Вину женщина признала в полном объеме.

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