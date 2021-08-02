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Главная Новости Томичка положила деньги на более «безопасный счет» и потеряла 100 тысяч рублей
Новости

Томичка положила деньги на более «безопасный счет» и потеряла 100 тысяч рублей

ТВ2
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3 часа назад

В дежурную часть полиции с заявлением обратилась томичка 1969 года рождения. Она сообщила, что неизвестное лицо путем уговоров по телефону похитило принадлежащие ей деньги, говорится в сообщении пресс-службы областного МВД.

«По предварительным данным, на номер женщины поступил звонок с неизвестного номера телефона, в ходе которого звонившая представилась сотрудником клиентской службы одного из банков и сообщила, что с банковской карты женщины происходят несанкционированные списания денежных средств», — говорится в сообщении.

Женщина пояснила, что для остановки списания денег потерпевшей необходимо снять все свои денежные средства с банковского счета и для их сохранности внести на «более безопасный счет».

Поверив мошеннице, женщина перевела на указанный ей счет 100 тысяч рублей. Сейчас следователями было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

УМВД России по Томской области обращается к гражданам – не будьте доверчивыми, соблюдайте осторожность, особенно если это касается действий с денежными средствами.

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