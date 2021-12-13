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  3. Томичка перевела 260 тысяч «военному», который попросил ее взять на хранение посылку с 42 млн рублей
Новости

Томичка перевела 260 тысяч «военному», который попросил ее взять на хранение посылку с 42 млн рублей

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31-летняя жительница Томска стала жертвой мошенника, познакомившись в мобильном приложении с человеком, представившимся военным. Он рассказал, что якобы служит в зоне боевых действий и нашел на одном из складов крупную сумму денег.

«В конце ноября 2021 года новый знакомый сообщил девушке, что был ранен на одном из задании, однако, в ходе спецоперации, он с напарником нашли склад с оружием и денежными средствами в сумме 700 000 долларов США. «Военный» попросил томичку встретить посылку с найденными деньгами для временного хранения», говорится в сообщении УМВД по Томской области.

Томичка согласилась принять посылку, «поверив в серьёзные намерения мужчины», после чего ей пришло сообщение от «курьерской службы»: для отправки посылки ее попросили перевести 260 тысяч рублей. Женщина взяла кредит и перевела нужную сумму, после чего ее знакомый перестал выходить на связь. 

Следователи Советского районного отдела МВД возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК). 

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