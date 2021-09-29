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  3. Томичка оформила несколько микрозаймов на имя своего парня, пока тот был в армии
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Томичка оформила несколько микрозаймов на имя своего парня, пока тот был в армии

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Прокуратура Томска обвинила 23-летнюю студентку по статье «мошенничество». Девушка оформила несколько кредитов на своего молодого человека, пока тот проходил службу в армии. Об этом сообщает прокуратура.

Установлено, что на протяжении нескольких месяцев студентка, одновременно работающая в должности психолога в образовательном учреждении,  оформляла микрозаймы на имя своего молодого человека. Тот в это время проходил военную службу по призыву и не догадывался о происходящем.

Всего девушке удалось оформить 17 микрозаймов на общую сумму 40 тысяч рублей. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению, деньги по взятым микрозаймам возвращать не собиралась.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в мировой суд.

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