Томичи завоевали 15 медалей в финале кубка мира по плаванию в ластах

Финал кубка мира по плаванию в ластах завершился в Шарм-эль-Шейхе в Египте. В соревнованиях приняли участие 400 подводников из 18 стран мира. Команду «Tomsk Region» представляли 13 пловцов. Они завоевали 15 медалей, 10 из которых золотые, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

16-летняя мастер спорта Диана Слисева подтвердила звание сильнейшей юниорки России и мира, четырежды став первой в индивидуальных дисциплинах — ныряние в ластах в длину 50 метров, подводное плавание 100 метров, плавание в ластах 100 и 50 метров. А также получила золотую медаль во взрослой эстафете плавания в ластах 4х100 метров.

Заслуженный мастер спорта Алёна Паршина победила в эстафете, а также оказалась на высоте в дисциплинах «ныряние в ластах в длину, 50 метров», «подводное плавание, 100 метров», а также стала третьей в плавании в ластах на 50 метров. Золотую эстафетную медаль у женщин также завоевали Александра Скурлатова и Мария Надеина.

Иван Горелов стал первым в нырянии в ластах и в подводном плавании на 100 метров. Также на его счету два серебра — в плавании в ластах на 100 метров и в эстафете 4х100 метров. Эстафетное серебро в активе и у Ярослава Барсукова, Данилы Будько, Сергея Неберы. Данила также стал бронзовым призером в дисциплине «плавание в ластах, 200 метров», а Сергей — серебряным призером в дисциплине «плавание в ластах, 800 метров».

Все спортсмены учатся в ДЮСШ водных видов спорта «Учебно-спортивный центр имени Виктора Шевелёва» под руководством заслуженных тренеров России Юлии Поздеевой, Александры Сильванович и Григория Шумкова, а также Анастасии Жидковой и Тимофея Горелова. Делегацию в Африке возглавляла президент Федерации подводного спорта Томской области Наталья Гречихина.