«Не продумано вообще ничего»: томичи жалуются на работу офиса «Аэрофлота»

Томичи пожаловались на работу офиса «Аэрофлота». Людям приходится отстоять длинную очередь, чтобы получить консультацию или обменять билеты, приобретенные на даты, когда томский аэропорт практически не будет работать.

Ранее сообщалось, что со 2 августа по 25 сентября полеты по направлениям Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Анапа, Симферополь, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Сургут, Красноярск, Нижневартовск, Улан-Удэ будут выполняться только с 6 утра воскресенья до 9 утра понедельника. Связано это с реконструкцией взлетно-посадочной полосы томского аэропорта. Власти региона подчеркивали, что перенести срок работ нельзя из-за климатических условий. «Срок работ ограничен строительным сезоном и не может быть смещен на сентябрь-октябрь из-за невозможности качественной укладки асфальта в дождь и при низких температурах», — комментировал начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев. Они обещали, что, начиная с 18 июня, с каждым пассажиром, который приобрел авиабилет на период ограничений, свяжутся представители авиакомпаний с предложением вариантов переоформления или возврата авиабилета.

Один из тех, кто приобрел билеты — томич Алексей Калугин. Его семья купила билеты у «Аэрофлота», и 24 июня ему позвонили представители компании с просьбой приехать в офис. «В пятницу этот офис работал второй день. Очередь была огромной, люди стояли на улице. Те, кто попал на прием, заняли очередь примерно в час дня. Чтобы туда попасть, я планирую в понедельник в пять утра проснуться, в шесть выйти из дома и к семи туда приехать. А офис открывается в девять», — рассказал ТВ2 Алексей Калугин.

Алексей Калугин рассказал, что в офисе в бизнес-центре «Дипломат» работают всего две девушки — представительницы авиаперевозчика. Он отмечает, что «по-человечески их жалко»: в пятницу многие из пришедших просили связать их с руководством компании, но этого не произошло. «Я понимаю, что их сделали крайними. Мне по-своему их жаль. Но информации никто никакой не дает. Не продумано вообще ничего, — говорит Алексей Калугин. — Региональные власти давным-давно знали, что будет такая ситуация. Почему-то все эти проблемы заранее не были продуманы. Почему-то Аэрофлот, прекрасно зная, сколько человек купили билеты, не обеспечил нормальное общение с людьми. И это только начало. Все думали, что будет предложено цивилизованное решение, но оно не предложено ни разу. Если в начале планировалось, что нас цивилизованно привезут-увезут на каком-то одном автобусе, то Аэрофлот предлагает добираться нам самим до Новосибирска. То есть за свой счет с багажом добираемся до автовокзала, оттуда до Толмачева, обратно так же», — добавил собеседник ТВ2.