Томичи выступают против строительства многоквартирника у Красной мечети

Томичи выступают против строительства многоквартирников на ул. Трифонова, 18 рядом с Красной мечетью. В прошлом году на месте незаконно снесли два здания бывшего ликеро-водочного завода, которые примыкали к Красной мечети. Сейчас именно там и планируется стройка.
Снос зданий ликеро-водочного завода произошел в мае 2020 года. Здания не были памятником, но имели статус объекта культурного наследия, и любая хозяйственная деятельность здесь должна была согласовываться с региональным комитетом по охране объектов культурного наследия. Это не было сделано.
По словам председателя регионального комитета по охране объектов культурного наследия Елены Перетягиной, снесенные производственные помещения бывшего ликеро-водочного завода с 2008 года находятся в собственности компании ООО «Вектор». Она предполагала, что вслед за сносом последует дальнейшее развитие этой территории и подчеркивала, что на этом участке действует жесткий регламент, запрещающий строить многоэтажные здания.
Сейчас же на этом участке земли предполагается строительство трех четырехэтажных домов с использованием железобетонных конструкций. Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области проект строительства одобрил, однако общественники выступили против. Они отмечают, что если будут построены новые дома, то само здание Красной мечети будет закрыто для обозрения Томичей и гостей города.
В Томском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) отмечают, что муфтий Томской области Имам-Хатыба не согласился с предложенным проектом.
«Согласно действующим нормам при строительстве на данной территории допускается применение только традиционного основного строительного материала — дерева или смешанного типа. Это требование также ограничивает количество этажей для нового строительства до двух. И направлено на сохранение исторического окружения и визуального восприятия», — отмечают в ВООПиК.
Общественники также обратились в уполномоченный региональный орган с требованием незамедлительно отозвать согласование проектной документации на строительство по адресу ул. Трифонова, 18, а также вынести этот вопрос на градсовет при губернаторе с участием представителей мусульманского духовенства.
По словам активистов, также готовится обращение к Рамзану Кадырову. Напомним, что Красная мечеть после многолетней реконструкции открылась в 2015 году. На проведение восстановительных работ потребовалось в общей сложности почти 70 миллионов рублей. Финансирование поступало из фонда имени Ахмата Кадырова по распоряжению Рамзана Кадырова.