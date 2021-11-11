Томичи выступают против строительства многоквартирника у Красной мечети

Томичи выступают против строительства многоквартирников на ул. Трифонова, 18 рядом с Красной мечетью. В прошлом году на месте незаконно снесли два здания бывшего ликеро-водочного завода​, которые примыкали к Красной мечети. Сейчас именно там и планируется стройка.

Снос зданий ликеро-водочного завода произошел в мае 2020 года. Здания не были памятником, но имели статус объекта культурного наследия, и любая хозяйственная деятельность здесь должна была согласовываться с региональным комитетом по охране объектов культурного наследия. Это не было сделано.

По словам председателя регионального комитета по охране объектов культурного наследия Елены Перетягиной, снесенные производственные помещения бывшего ликеро-водочного завода с 2008 года находятся в собственности компании ООО «Вектор». Она предполагала, что вслед за сносом последует дальнейшее развитие этой территории и подчеркивала, что на этом участке действует жесткий регламент, запрещающий строить многоэтажные здания.

Сейчас же на этом участке земли предполагается строительство трех четырехэтажных домов с использованием железобетонных конструкций. Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области проект строительства одобрил, однако общественники выступили против. Они отмечают, что если будут построены новые дома, то само здание Красной мечети будет закрыто для обозрения Томичей и гостей города.