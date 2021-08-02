Томичи вышли в полуфинал шоу на Первом канале с танцем под трек Моргенштерна

Томская шоу-группа «New Name» сошлась в танцевальном батле с томской командой «ЮДИ» на шоу Первого канала «Dance Революция». По решению хореографа Аллы Сигаловой и российского артиста балета Сергея Полунина команда «New Name» прошла в полуфинал, сообщил журналистам РИА Томск участник коллектива Дмитрий Титов.

«Наши ученики очень быстро влились в команду и показали уровень подготовки, который оценило жюри мирового уровня. Это была яркая битва. Мы танцевали под минус Моргенштерна. Сделали это для детей, дав им свободу выбора, потому что мы сами были молодыми и нам многое запрещали. Дети выбрали одного из топовых исполнителей молодежной музыкальной индустрии», – рассказал РИА Томск Титов.

В состав шоу-группы «New Name» вошли постоянные участники команды, а также четверо детей – учеников школы танцев «Бит Бомбит», где преподает сам Титов. Все они занимаются там с раннего детства, многие из них являются чемпионами России по брейку.

«"New Name" выиграли за счет добавления юмора. У вас столько энергии было, что мне казалось, что вы сейчас взорвете… Это мега-сильно. Даже в каких-то моментах мне казалось, что ваше тело не успевает за желанием, за этим взрывом», – прокомментировал в эфире выступление томичей Сергей Полунин.