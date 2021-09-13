Томичи высадили десять тысяч сосен в 20 км от города. Фото

Акцию организовала компания «Сибирский кедр», а присоединиться к высадкам мог любой желающий. Высадить сосны захотели около трехсот томичей. Организаторы опасались, что из-за плохой погоды, которая размыла лесную дорогу, многие откажутся от участия, но акция прошла успешно. Во время акции на площади в 3,2 га томичи высадили четырехлетние саженцы высотой 30-40 см.

Фото предоставлены организаторами

«Акция прошла успешно, успели посадить до дождя 10 000 сосен. Посадили качественно, процесс посадки длился около полутора часов, участвовали около трехсот человек. За день до мероприятия дожди размыли участок в 2,5 километра лесной дороги. То, что там не проедут автобусы мы узнали по факту с утра. Переживали, что люди откажутся идти так долго по мокрой дороге, но не отказался никто. В результате это приключение ещё больше сплотило людей, на посадке было ощущение единства, которое не передать словами», — рассказала журналисту Агентства новостей ТВ2 организатор акции Юлия Забелина.

Ухаживать за высаженными деревьями в течение трех лет, по словам Юлии, будет департамент лесного хозяйства, а организаторы проконтролируют процесс. Также «Сибирский кедр» планирует расширить территорию лесовосстановления. Для этого на территории фабрики заложили питомник из миллиона кедровых орешков - это поможет самостоятельно вырастить посадочный материал.

«Мы по-прежнему будем проводить самостоятельные акции по высадке припоселковых кедровников и глобальные акции по лесовосстановлению (от 10 000 саженцев). Ещё одно направление - выращивание саженцев с закрытой корневой системой, процент приживаемости таких саженцев значительно выше. В ближайшие годы ожидается изменение стандартов лесовосстановления, будут использоваться именно такие саженцы. В будущем планируем масштабировать этот проект и на другие регионы, для этого в планах поиск новых технологий для ускорения процессов. Мы хотим донести понимание, что это общественный проект, задача которого увеличивать свои масштабы вклада в природу. Для этого мы призываем не только участвовать в акции, но и присоединиться к некоммерческой организации на постоянной основе. Если есть социально ответственные организации, которым небезразлична эта тема, мы были бы рады объединить наши усилия. В той же акции можно поучаствовать по-разному, можно приехать посадить дерево, можно посадить 100 деревьев, можно помочь транспортом или другими ресурсами для организации», — объясняет Юлия Забелина.

По вопросам сотрудничества можно связаться с менеджером проекта по телефону: +7- 923 - 429 - 11 - 10. За новостями проекта можно следить в телеграм-канале.

Отметим, весной 2021 года компания высадила пять тысяч деревьев для создания припоселкового кедровника недалеко от Петрово. Чтобы деревья прижились, организаторы за ними ухаживают.