Томичи, убившие знакомого за заражение их ВИЧ, получили по 16 лет колонии

Томский областной суд назначил по 16 лет колонии строгого режима двоим жителям поселка Малиновка Томского района. Их признали виновными в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 105).

Как установил суд, в июне мужчины выпивали во дворе дома в Малиновке со своим знакомым. В разговоре он признался, что ранее заразил обоих мужчин ВИЧ-инфекцией во время употребления наркотиков.

«Разозлившись, один из подсудимых нанес потерпевшему несколько ударов кулаками по лицу и топором по голове. В это время другой подсудимый выкопал яму в огороде рядом со своим домом, куда в последующем закопали тело потерпевшего. Через несколько дней труп вывезли в болото вблизи автомобильной дороги», — сообщает областная прокуратура.

Помимо уголовных сроков суд приговорил обоих мужчин к ограничению свободы: госорганы будут наблюдать за их поведением в течение двух лет после освобождения.