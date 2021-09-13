Томичи стали в два раза чаще жаловаться на мисселинг при продаже банковских услуг

С января по июль 2021 года жители Томской области в два раза чаще жаловались на мисселинг со стороны банков — ситуацию, когда клиенту продают одни финансовые услуги и продукты, выдавая за другие и не предупреждая о рисках. За это время томское отделение Центробанка получило 11 жалоб, в аналогичный период прошлого года таких жалоб было шесть.

«Иногда клиенту предлагают под видом вклада якобы более выгодную альтернативу — полис ИСЖ. Менеджеры банков могут утверждать, что деньги защищены, а доход — гарантирован. Но это не так. По полисам ИСЖ с защитой капитала в конце срока клиент и правда получает все вложенные деньги, однако доходность может сильно отличаться от обещанной, поскольку зависит от ситуации на фондовом рынке. Кроме того, забрать деньги в любой момент, скорее всего, не получится — полис ИСЖ нередко предполагает, что до окончания срока действия договора можно получить только выкупную сумму. Что касается НСЖ, то в нем тоже много нюансов, и, если клиент о них не знает, он может лишиться всех денег, просто пропустив очередной платеж», — говорит управляющая томским отделением Банка России Елена Петроченко.

Еще часть жалоб касались недобросовестной продажи услуг или страховых продуктов. Опции, которые продавали клиентам, оказывались бесполезными, либо не соответствовали ожиданиям. Как советуют специалисты, чтобы избежать мисселинга, нужно тщательно изучать документы перед тем, как подписывать. Не стоит сразу соглашаться на заманчивые предложения, лучше выяснить все подробности у менеджера. Как правило, после того, как договор уже подписан, сложно доказать, что вы согласились на условия, обманувшись. Также не стоит забывать, что существует 14-дневный «период охлаждения», когда можно отказаться от необязательных по закону страховок, включая ИСЖ и НСЖ, получить полное возмещение затрат. С 29 декабря 2021 года этот период будет распространяться и на навязанные услуги, оформленные при заключении договора потребительского кредита или займа: юридическое сопровождение, телемедицина, различные консультации и другое.

Если вы считаете, что стали жертвой мисселинга, обращайтесь в интернет-приемную на официальном сайте Банка России.