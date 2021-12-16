Томичи стали в два раза чаще инвестировать в ценные бумаги

Частных инвесторов в Томской области стало в 2, 2 раза больше, чем в прошлом году, сообщает Центробанк. На 1 октября 2021 129 тысяч жителей региона заключили договоры брокерского обслуживания.

При этом большая часть частных инвесторов в Томской области предпочитают самостоятельно принимать инвестиционные решения, передали свои деньги доверительному управляющему лишь пять тысяч жителей. Но количество таких пассивных инвесторов постепенно увеличивается — за 12 месяцев рост составил 33%, а с начала этого года — 15%.

«Сейчас можно выйти на рынок ценных бумаг буквально в несколько кликов в мобильном телефоне и совершать сделки, не вставая с дивана. Профессиональные участники фондового рынка предлагают для этого удобные мобильные приложения и онлайн сервисы. Но не все инвесторы до конца понимают, какие инструменты покупают, пробуют инвестировать интуитивно, полагаясь на удачу или рекомендации интернет-аналитиков. Это может привести к негативному опыту, когда стоимость портфеля сильно снижается. С 1 октября неквалифицированные инвесторы, среди которых немало новичков, могут покупать сложные финансовые инструменты только после успешной сдачи тестирования. Это оградит от спонтанных решений и покупок сложных продуктов, в которых инвестор не разобрался до конца», — говорить замуправляющего томского отделения Банка России Татьяна Толкмит.

Тестирование для инвесторов проходит бесплатно, его можно пересдавать любое количество раз. Без тестирования неквалифицированные инвесторы смогут покупать лишь надежные инструменты с невысоким риском. Это, например, паи открытых ПИФов, акции крупных российских и иностранных компаний из котировальных списков, облигации федерального займа и корпоративные облигации с высоким кредитным рейтингом. Прочесть больше полезной информации об инвестициях можно на сайте Банка России.