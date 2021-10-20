Томичи стали покупать меньше смартфонов и чаще — в кредит

С июля по сентябрь 2021 года спрос на гаджеты в Томске снизился почти на треть, по сравнению с таким же периодом 2020-го. К такому выводу пришли аналитики компании МТС.

«Томичи стали покупать смартфоны реже, но при этом выбирают модели дороже, — пишет в своем Instagram директор Томского филиала МТС Марина Фещенко. — По нашей собственной оценке, продажи гаджетов в июле-сентябре 2021 года снизились на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но средняя стоимость купленных девайсов выросла на 41%. Возможно потому, что мы теперь выбираем более дорогие модели, смартфоны стали чаще покупать в кредит».

Доля гаджетов, приобретенных в кредит в Томске в 2021 году, увеличилась на 1,3 процентных пункта до 34,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Средняя стоимость кредитных устройств составила 35,7 тысяч рублей. Самый популярный гаджет, оформленный в рассрочку — iPhone 11 128 ГБ.

Возросший спрос на премиальные модели отразился на средней стоимости купленных девайсов. Так, в третьем квартале 2021 года средняя стоимость смартфона в Томске составила 25 тысяч рублей. По сравнению с таким же периодом 2020-го, она выросла почти на треть.

На популярность финансовых инструментов частично влияет популярность блогинга. По данным Big Data МТС, исходящий трафик в популярных соцсетях, таких как TikTok, Instagram и YouTube за первые девять месяцев 2021 года в целом по стране вырос на 60%, по сравнению с январем-сентябрем 2020 года. В России стремительно увеличивается количество блогеров и пользователей, которые активно ведут свои аккаунты, постоянно загружая фото и видео. Для создания качественного контента требуется смартфон с хорошей камерой, поэтому большинство молодых людей, стремящихся стать блогерами, покупают iPhone. При отсутствии нужной суммы денег потребители выбирают рассрочки, помогающие за небольшой ежемесячный платеж получить гаджет.