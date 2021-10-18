Томичи летом на 40% реже брали ипотеку на жилье в новых домах

Жители региона за прошедшие восемь месяцев 2021 года оформили почти десять тысяч ипотечных кредитов на 22,3 млрд рублей. Если сравнивать с январем-августом 2020 года, то их количество выросло на 18%. Но в сравнении с июнем 2021 года, в августе выдача ипотек снизилась сразу на 40%, сообщает томское отделение Центробанка.

«Интерес томичей к жилищному кредитованию вырос с апреля 2020 года, когда запустили льготную программу для новостроек под 6,5%. После корректировки ее условий с 1 июля текущего года в общем объеме выдач на первичном рынке доля ипотеки с господдержкой уменьшилась в августе до 37% после почти 100% в июне», — объясняет Татьяна Толкмит, заместитель управляющего томского отделения Банка России.

Отметим, программу льготной ипотеки для новостроек продлили на год, но ставка повысилась до 7% годовых, а максимальная сумма кредита ограничена лимитом в 3 млн рублей. Семейную ипотеку теперь могут получить семьи с одним ребенком, который родился в 2018 году и позже. В ЦБ отмечают, что из-за действия льготных программ рост средневзвешенной ипотечной ставки в регионе остается умеренным. Ставка возросла с 7,3% в январе до 7,8% в августе.

В общей сложности все банки, работающие в регионе, по итогам августа 2021 года выдали ипотечных кредитов на 73 млрд рублей. Эта сумма увеличилась за год на 24%. При этом томичи способны оплачивать кредиты, доля просроченных ипотек составляет 0,4%.