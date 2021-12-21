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Томичи стали финалистами национальной премии «Студент года – 2021»

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Подведены итоги Российской национальной премии «Студент года – 2021» среди учащихся вузов. В число лауреатов вошли студенты из Томской области, сообщает пресс-служба администрации региона. Студенты соревновались в 12 номинациях. На протяжении нескольких дней они проходили индивидуальные и общие конкурсные испытания — самопрезентацию, специальные тестирования, кейсы, открытые уроки, дебаты, социальное проектирование и ролевые игры.

В номинации «Юридическое объединение года» лауреатом стала Правовая комиссия профсоюзной организации студентов ТГУ. Комиссия занимается правовым просвещением студентов вуза, защитой их социально-экономических прав, а также оказывает квалифицированную юридическую помощь. Для первокурсников комиссия проводила правовой квест «В начале было право» и вместе с юридическим институтом Томского государственного университета организовала круглый стол «Право в эпоху современных технологий».

Автор:  пресс-служба Российского союза молодежи
Автор:  пресс-служба Российского союза молодежи

Экспертами премии «Студент года» стали общественные, политические и научные деятели, спортсмены, деятели культуры и искусства, журналисты и медийные личности. Организаторами являются Министерство образования Российской Федерации, Правительство Томской области, Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» и Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи». Премия проходит при информационной поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

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