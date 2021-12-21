Томичи стали финалистами национальной премии «Студент года – 2021»

Подведены итоги Российской национальной премии «Студент года – 2021» среди учащихся вузов. В число лауреатов вошли студенты из Томской области, сообщает пресс-служба администрации региона. Студенты соревновались в 12 номинациях. На протяжении нескольких дней они проходили индивидуальные и общие конкурсные испытания — самопрезентацию, специальные тестирования, кейсы, открытые уроки, дебаты, социальное проектирование и ролевые игры.

В номинации «Юридическое объединение года» лауреатом стала Правовая комиссия профсоюзной организации студентов ТГУ. Комиссия занимается правовым просвещением студентов вуза, защитой их социально-экономических прав, а также оказывает квалифицированную юридическую помощь. Для первокурсников комиссия проводила правовой квест «В начале было право» и вместе с юридическим институтом Томского государственного университета организовала круглый стол «Право в эпоху современных технологий».