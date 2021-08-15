Томичи стали чаще жаловаться на автострахование ОСАГО

Жители Томской области стали чаще жаловаться на автострахование ОСАГО. Таких жалоб в первое полугодие 2021 года поступило почти в два раза больше, чем в первое полугодие 2020-го.

«С января по июнь 2021 года от автовладельцев Томской области поступило жалоб, связанных с ОСАГО, на 87% больше, чем в первом полугодии прошлого года — 129 обращений, — рассказали в пресс-службе томского отделения ЦБ. — Чаще всего водители жаловались на неверное присвоение коэффициента бонус-малус (КБМ). Его значение существенно влияет на стоимость полиса. Это один из индивидуальных коэффициентов, который показывает, насколько водитель аккуратен за рулем. Всего поступило 85 таких обращений — в два раза больше, чем было в первом полугодии прошлого года».

В ЦБ отметили, что шесть жалоб были связаны с нарушением сроков выплаты страхового возмещения или несогласием с его размером — на два обращения больше, чем за январь-июнь 2020 года.