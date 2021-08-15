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Главная Новости Томичи стали чаще жаловаться на автострахование ОСАГО
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Томичи стали чаще жаловаться на автострахование ОСАГО

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

Жители Томской области стали чаще жаловаться на автострахование ОСАГО. Таких жалоб в первое полугодие 2021 года поступило почти в два раза больше, чем в первое полугодие 2020-го. 

«С января по июнь 2021 года от автовладельцев Томской области поступило жалоб, связанных с ОСАГО, на 87% больше, чем в первом полугодии прошлого года — 129 обращений, — рассказали в пресс-службе томского отделения ЦБ. — Чаще всего водители жаловались на неверное присвоение коэффициента бонус-малус (КБМ). Его значение существенно влияет на стоимость полиса. Это один из индивидуальных коэффициентов, который показывает, насколько водитель аккуратен за рулем. Всего поступило 85 таких обращений — в два раза больше, чем было в первом полугодии прошлого года».

В ЦБ отметили, что шесть жалоб были связаны с нарушением сроков выплаты страхового возмещения или несогласием с его размером — на два обращения больше, чем за январь-июнь 2020 года.

«Если страховщик отказывается компенсировать ущерб после ДТП или сумма страховой выплаты кажется низкой, автовладельцы могут обратиться за бесплатной помощью к финансовому уполномоченному. Это досудебная инстанция для решения проблем со страховой компанией. Решение он принимает быстро — как правило, за 15 рабочих дней», — рассказала замуправляющего томским отделением ЦБ Татьяна Толкмит.

Направить официальную жалобу, в том числе, связанную с ОСАГО, можно в Банк России через Интернет-приемную. Ответ на обращение приходит в среднем в течение трех дней, сложные случаи могут потребовать больше времени, но не более 30 дней.

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