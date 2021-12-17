Томичи собрали почти 13 тысяч подписей в поддержку мэра Ивана Кляйна

Около 13 тысяч подписей поставили томичи под письмом Президенту России Владимиру Путину в защиту мэра Томска Ивана Кляйна. Среди тех, кто подписался — работники социальной сферы, пенсионеры, предприниматели, чиновники, студенты, сотрудники правоохранительных органов, работники сферы здравоохранения и образования, сообщают организаторы сбора подписей.
Сбор подписей стартовал 11 декабря и продлился до 15 декабря. В Томске волонтеры организовали несколько десятков мобильных пунктов, к акции подключили и томские предприятия, кафе, рестораны, магазины.
Письмо, обращенное к Президенту России Владимиру Путину, кратко информирует о сути предъявленных обвинений в адрес томского градоначальника. Также там упоминаются и последние события, произошедшие в Томске – в частности, арест курировавшего следствие по делу полковника Арефьева.
«Свидетельские показания, документы говорят о надуманности и голословности этих обвинений. Большинство свидетелей не подтверждает ничего из того, в чем обвиняют мэра. Абсурдность ситуации заключается в том, что судят Ивана Григорьевича за его твердое и последовательное отстаивание интересов города и горожан. <…> Уважаемый Владимир Владимирович! Мы доверяем Вам, как истинному гаранту конституционных прав граждан и обращаемся к вам с просьбой вернуть Томску законно избранного мэра», — говорится в тексте документа.
Напомним, Ивана Кляйна обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и статьей 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).
Мэр Томска не признает свою вину. В своей речи в суде он отмечал, что обвинение в целом строится «на искажении фактических обстоятельств, неверной трактовке событий, а иногда и откровенной фабрикации и оговоре со стороны заинтересованных в моем оговоре — бизнесмена Аминова и бывших подчиненных мэра - Подгорной (Касперович) и Сурикова». По мнению Кляйна, уголовное преследование может быть вызвано тем, «что он стал кому-то неугоден».