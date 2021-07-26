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Главная Новости Томичи смогут задать вопросы о соблюдении трудовых прав во время пандемии COVID-19
Новости

Томичи смогут задать вопросы о соблюдении трудовых прав во время пандемии COVID-19

ТВ2
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3 часа назад

В Томске пройдет прямая телефонная линия по вопросам соблюдения трудовых прав при применении работодателями мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

На вопросы граждан ответят томский омбудсмен Елена Геннадьевна Карташова и заместитель главного государственного инспектора труда в регионе Рашад Мамедов. 

Звонки будут приниматься 27 июля, с 10.00 до 12.00 по телефонам (3822) 71-48-34  и 8 913 807 61 15.

В аппарате томского уполномоченного по правам человека отметили, что в последнее время правозащитникам и в надзорные органы поступает множество вопросов по теме обязательной вакцинации отдельных категорий работников.

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