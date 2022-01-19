Томичи смогут тестировать связь и быстрый интернет Tele2 15 дней

Томск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предоставляет новым клиентам возможность в течение 15 дней проверить качество услуг на тарифе «Мой онлайн». Оператор вернет деньги, если клиента не устроит голосовая связь или скорость интернета.

Tele2 подчеркивает свой честный подход и предоставляет возможность убедиться в качестве голосовых услуг и скоростного мобильного интернета. Подключившись к тарифу «Мой онлайн», можно тестировать связь в течение 15 дней. Акция действует с 17 января по 20 февраля 2021 года в салонах связи и интернет-магазине.

Если клиента не удовлетворит качество услуг, Tele2 вернет ему средства в размере внесенной абонентской платы. Для этого достаточно написать заявление на расторжение договора в салоне оператора и заполнить анкету с результатами оценки. Подробнее по ссылке moneyback.tele2.ru.