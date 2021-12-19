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Томичи смогут следить за ремонтом дорог по интерактивной карте

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Жители Томской области могут получить информацию о ходе ремонта дорог с помощью интерактивной карты. Карта размещена на сайте национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, интерактивная карта национального дорожного проекта в режиме онлайн демонстрирует, на каких участках дорог работы проводятся или уже завершились в текущем году. Желтым цветом отмечены участки, на которых работы ведутся, зеленым — где они завершены (контракт выполнен, в том числе оплачен), голубым — где ожидается их начало.

Сервис позволяет получить данные об общей протяженности региональных трасс и городских улиц, объемах финансирования мероприятий. Также здесь можно ознакомиться с объектами за весь период реализации дорожного проекта и посмотреть фотографии до и после ремонта.

Кроме того, узнать о ходе ремонта дорог, ограничении движения, и какие материалы применяют при ремонте, можно в официальной группе «Дороги Томской области» в соцсети ВКонтакте. Участники паблика смогут задавать вопросы, а также обсуждать с другими жителями развитие улично-дорожной сети в регионе.

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