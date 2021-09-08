Томичи смогут привиться от гриппа в мобильных пунктах

Поставить прививку можно до 29 сентября в ТРЦ «Изумрудный город» (пр. Комсомольский,13б), до 1 октября в ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13) и в двух отделах МФЦ на проспекте Фрунзе, 103д и на улице Пушкина, 63/5, а также в пункте вакцинации МСЧ № 2 (Иркутский тракт, 156).

«Прививка от гриппа проводится отечественными препаратами «Совигрипп» и «Ультрикс квадри». Перед процедурой предусмотрен обязательный осмотр врачом-терапевтом. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС», — говорится в сообщении.

Также поставить прививку от гриппа можно в поликлинике по месту прикрепления. Детям, по согласию родителей, вакцинация будет проводиться в школе или детском саду, либо в поликлинике по прописке. Маломобильные томичи могут вызвать на дом медработника.

С графиком работы мобильных пунктов вакцинации можно ознакомиться по ссылке.

Ранее специалисты рекомендовали в первую очередь поставить вакцину людям, которые входят в группу риска по заражению и тяжелому течению заболевания — это беременные женщины, дети в возрасте до 6 лет, а также люди с хроническими заболеваниями и старше 60 лет.



«Предстоящий эпидемический сезон гриппа, как и в прошлом году, будет проходить на фоне циркуляции коронавирусной инфекции. Чтобы снизить риск наложения инфекций, а также развития тяжелого течения гриппа, нужно своевременно поставить прививку до начала подъема заболеваемости. При этом между прививками, включая вакцинацию от COVID-19, необходим перерыв не менее одного месяца», – говорил начальник департамента здравоохранения Сергей Дмитриев.