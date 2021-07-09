Томичи смогут поставить второй компонент вакцины от ковид в мобильных пунктах

Томичи, поставившие первый компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции в мобильных пунктах вакцинации три недели назад, смогут завершить иммунизацию в пятницу и выходные.

В пятницу и субботу, 9 и 10 июля, с 10 до 16 часов, в мобильном пункте у ТЦ «Манеж» будет проводиться вакцинация вторым компонентом вакцины для тех, кто поставил первую прививку 18 и 19 июня.

Жители областного центра, которые привились в мобильном пункте вакцинации у ТРЦ «Изумрудный город» 19 и 20 июня, смогут завершить иммунизацию, поставив второй компонент прививки, в субботу и воскресенье с 10 до 16 часов.

Привиться первым компонентом вакцины томичи смогут в субботу, 10 июля, в корпусе областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина на Карла Маркса, 14. Каждый желающий в порядке живой очереди сможет поставить здесь прививку с 10 до 20 часов.

Также в выходные – 10 и 11 июля с 10 до 16 часов – привиться первым компонентом вакцины можно в пункте вакцинации на базе общеврачебной практики медсанчасти «Строитель» (пр. Фрунзе, 116). В этом же пункте поставившие первый компонент смогут завершить иммунизацию спустя три недели: 31 июля и 1 августа соответственно.

Продолжает работать стационарный пункт медсанчасти № 2 (Иркутский тракт, 156). Здесь любой желающий сможет привиться ежедневно с 10 до 18 часов.

Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врачом-терапевтом, при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.