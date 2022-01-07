Показательные выступления юных фигуристов Томска пройдут сегодня днем на катке около Новособорной

Погода за окном, конечно, не совсем располагает для долгих прогулок семьей, но если вы все-таки вышли из дома, есть вариант, куда сходить и что посмотреть. Сегодня в 13:00 на катке рядом с площадью Новособорной пройдут показательные выступления юных фигуристов ДЮСШ № 4. Томичи смогут посмотреть сольные и групповые номера по фигурному катанию, а после — поучаствовать в массовом катании с участием тренеров-преподавателей и обучающихся школы, которые помогут вам и — при необходимости — проинструктируют.