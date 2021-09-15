Томичи смогут получить бесплатные консультации по поводу своего психического здоровья

В преддверии Дня психического здоровья, который отмечается 10 октября, томичи смогут получить бесплатные консультации специалистов НИИ психического здоровья Томского НИМЦ. Для этого необходимо предварительно записаться, говорится на сайте учреждения.

«Консультации специалистов клиники будут доступны 9 октября этого года, но только после предварительного согласования времени приема по телефонам: 8 (3822) 44-46-11; 44-47-80; 72-43-19; 72-31-87. Все желающие могут получить бесплатные консультации психиатра, психолога, нарколога, психотерапевта, при необходимости - пройти электроэнцефалографию, электрокардиографию, реоэнцефалографию, ультразвуковые обследования, получить консультацию терапевта, невролога. Прием ведут профессора и врачи высшей квалификационной категории», — приводит пресс-служба слова главврача клиники НИИ психического здоровья Валентины Лебедевой.

Отмечается, что в этом году День психического здоровья посвящен теме «Психическое здоровье в неравном мире».