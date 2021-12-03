Пост-новогодние елки томичей снова смогут пойти на корм коровам

В Томской области в 2022 году продолжится экологическая акция «Елки для буренки», сообщает пресс-служба региональной администрации. Участие в ней подтвердили «Спецавтохозяйство г. Томска» и племенной завод «Заварзинский», которые переработают отслужившие новогодние ели на корм коровам.

Вывоз елок с контейнерных площадок начнется после старого Нового года — с 15 января. География акции не изменится. Вывозить деревья планируется, в том числе, из Тимирязевского, а также из новых жилых микрорайонов, включая Южные Ворота и Северный Парк.

Чтобы принять участие в акции, дерево нужно освободить от мишуры и прочих украшений и оставить возле емкостей с отходами. По мере накопления елки заберет специальная машина и доставит на базу сельхозпредприятия в поселок Мирный.