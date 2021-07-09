Томичи смогут обсудить проект межвузовского кампуса, который ранее презентовали премьер-министру Мишустину

Концепцию межвузовского студенческого кампуса губернатор Томской области Сергей Жвачкин и ректор Национального исследовательского Томского государственного университета Эдуард Галажинский представили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину 6 июля в ходе визита главы кабмина в Томскую область. Премьер распорядился выделить на строительство объекта 18 млрд рублей.

По словам замгубернатора по экономике Андрея Антонова, работа над концепцией велась с 2019 года. Участие в ее обсуждении принимало экспертное сообщество, руководители томских университетов и НИИ, а также студенты. «Данная концепция стала третьей по счету, она по максимуму учла пожелания студентов. Например, в одном из первых вариантов предлагался островной подход к строительству кампуса, но студенты назвали это неудобным, — сказал замгубернатора. —Концепция предполагает строительство студгородка на левом берегу Томи на площади более 50 гектаров. Он будет состоять из четырех крупных объектов: гостиницы на 10 тысяч мест с перспективой расширения до 30 тысяч мест, физкультурно-оздоровительного комплекса, многофункционального учебного центра и канатной дороги».

По словам вице-губернатора, одна из главных задач проекта — максимальное развитие кооперации между томскими вузами, научными центрами и промышленными партнерами, создание междисциплинарной среды, где будут развиваться таланты и рождаться стартапы. «Сегодня мы ведем переговоры с российскими и зарубежными компаниями о размещении в кампусе их лабораторий и R’n’D-центров, обсуждаем, какие технологические направления здесь будут развиваться, — сказал Андрей Антонов. — При этом кампус вместит не только специализированные, но и междисциплинарные пространства, доступные для всех жителей области, например, музей науки и техники».

Ректор Национального исследовательского Томского государственного университета Эдуард Галажинский подчеркнул, что кампус станет местом притяжения всех жителей региона. Студгородок на левобережье будет местом, где соединятся технологии, креатив и цифровизация. «Эта среда дает возможность тестировать новые технологии формирования умной и безопасной городской среды. Когда в конце XIX века проектировали ТГУ, в городе не было ни водопровода, ни газового, ни электрического освещения. Все это было сделано при строительстве университета и затем масштабировано на весь Томск. Сегодня кампус является стимулом для развития в городе технологии беспилотного транспорта и интернета вещей, интеллектуального анализа больших данных, системы кибербезопасности. Это место где жители могут приобщаться к разработкам, которые ведутся в кампусе, стать «волонтерами науки», — сказал он. Андрей Антонов добавил, что проектирование кампуса начнется в 2022 году. В обсуждении будущего проекта смогут принять участие жители, например, они смогут предложить свои варианты малых архитектурных форм и тем самым приложить руку к формированию комфортной среды студгородка. Замгубернатора подчеркнул, что кампус будет строиться по механизму государственно-частного партнерства: существенную часть средств в проект вложит инвестор-концессионер, который будет определен по итогам конкурса в 2022 году. Он же займется дальнейшим содержанием кампуса.