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Томичи сдали на корм коровам более 1000 новогодних елок

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В Томске завершилась ежегодная экологическая акция «Елки для буренки». В этом году она проводилась в 11-й раз. С контейнерных площадок забрали 1070 отслуживших елей и пихт. Последняя машина с новогодними деревьями отправится на ферму племенного завода «Заварзинский» в ближайшие дни.

Автор:  пресс-служба обладминистрации
Автор:  пресс-служба обладминистрации

Тенденция к снижению количества используемых на новогодние праздники живых елей сохраняется.

«В этом году томичи сдали на витаминную подкормку почти на 30% меньше новогодних деревьев. В прошлом году их собрали почти 1500. Причина тому – ежегодное подорожание товара на елочных базарах и переход на многоразовые искусственные ели, которые удобны в использовании и более доступны по цене», — отметила консультант комитета государственного экологического надзора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Анна Дорохова.

Принять участие в акции «Елки для буренки» могли жители всех микрорайонов Томска, включая новые Южные Ворота и Северный Парк. Для этого нужно было освободить отслужившее новогоднее дерево от мишуры и оставить рядом с контейнерной площадкой. По мере накопления ели забирали спецмашины регионального оператора (отдельный от мусоровозов транспорт) и доставляли на базу сельхозпредприятия в поселке Мирном. Здесь лапник отслуживших деревьев перерабатывается в витаминную муку, которую добавляют в корм коровам и телятам.

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