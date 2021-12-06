Томичи с инвалидностью могут получить бесплатные консультации по правовым вопросам

Томичи с инвалидностью могут получить бесплатные консультации по соблюдению прав на доступную среду, медицинскую и правовую помощь, сообщает сайт томского омбудсмена по правам человека.

Приемы для граждан проведут уполномоченный по правам человека в Томской области Елена Карташова, руководитель-главный эксперт по медико-социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Томской области» Минтруда России Вячеслав Перминов, зампрокурора Томска Евгения Малышева, управляющий томского отделения Фонда соцстраха Дмитрий Панкратов, начальник отдела социальных программ томского Фонда соцстраха Галина Самушкина, председатель комитета социального обслуживания населения департамента социальной защиты населения Любовь Занина, замначальника департамента по медицинским вопросам Департамента здравоохранения Наталья Метелёва, председатель комитета организации лекарственного обеспечения Елена Потягайлова, а также представитель Государственного юридического бюро.

Совместный прием пройдет в очном формате 7 декабря 2021 года с 14:00 до 16:00 часов в бюро медико-социальной экспертизы Минтруда по адресу: ул. Бердская, 27, каб. 401.