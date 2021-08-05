Томичи, переболевшие ковидом, смогут пройти углубленную диспансеризацию

Жители Томской области, которые переболели коронавирусной инфекцией, смогут пройти углубленное обследование в соответствии с рекомендациями врача, сообщает пресс-служба областной администрации. Это можно будет сделать в поликлинике по месту прикрепления после полного выздоровления.

«Сегодня наши медорганизации работают в нестабильных эпидемиологических условиях. Как только ситуация улучшится, мы начнем углубленную диспансеризацию тех, кто перенес COVID-19», — объясняет начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Для подготовки к углубленной диспансеризации медицинские организации региона подготовили списки перенесших ковид. В первую очередь на обследование пригласят тех, кто переболел в тяжелой форме, пациентов с хроническими патологиями и тех, кто старше 60 лет. При этом в рамках региональной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография» центры социальной защиты населения Томской области окажут помощь в транспортировке пожилых людей из отдаленных поселков в районные больницы для проведения обследования.

На проведение углубленной диспансеризации Томская область получила из федерального бюджета 38 миллионов рублей.