Томичи отправили 30 жалоб на кибермошенничество в Банк России

С января по сентябрь 2021 года жители Сибирского федерального округа направили в Банк России 567 обращений, связанных с кибермошенничеством. Среди них 30 — от жителей Томской области. Это седьмой показатель по Сибири.

В 19 случаях обращения касались банковских кредитов, которые мошенники оформили с помощью полученных у людей персональных данных. В остальных жалобах речь шла о ситуации, когда злоумышленники брали микрозаймы онлайн. В результате у людей образовывалась задолженность перед финансовыми организациями и вынужденное обязательство выплачивать долги, которые они не брали.



Большинство мошеннических схем основаны на социальной инженерии, отмечают эксперты Банка России. Человеку обещают «золотые горы» или, наоборот, внушают страх все потерять. Например, может прийти СМС о том, что кто-то пытается оформить на человека кредит. Затем звонят уже от имени службы безопасности банка и просят назвать код, чтобы якобы отменить заем. По факту этот код может подтверждать операцию списания или же дать доступ в личный кабинет, где мошенники могут похитить деньги со всех счетов клиента.



«Важно помнить, что если в ходе разговора от вас требуют сообщить персональные данные, данные банковской карты либо код подтверждения из СМС — этот разговор необходимо прекратить. Вы можете самостоятельно обратиться в банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты, для выяснения всех обстоятельств. Информировать о правилах безопасного использования банковской карты и электронных сервисов должны финансовые организации, в которых вы обслуживаетесь, — отметил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Павел Вернер.



В ноябре каждый житель Сибири может принять участие в опросе Банка России и рассказать о том, как выстроена работа по профилактике мошеннических действий в финансовой организации, где он обслуживается. Опрос доступен на сайте Банка России с 1 ноября по 3 декабря. Его могут пройти как граждане, так и юридические лица. Опрос для граждан включает 27 вопросов, для бизнеса — 12 вопросов.