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Томичи не уступили Алтай москвичам

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Жители Сибири лидируют в рейтинге самых цифровых туристов, отдохнувших в 2021 году в Алтайском крае и Республике Алтай. По объемам мобильного трафика они в пять раз обогнали москвичей, занявших второе место. Динамику турпотока проанализировали специалисты МегаФона. Также они выяснили, какие места для отдыха выбирали российские путешественники.  

Больше всего абоненты с sim-картами МегаФона «чекинились» в Майминском районе Горного Алтая – на базах отдыха в селе Манжерок. Число гостей здесь в 91 раз превысило количество местных жителей.

«Чуйский тракт стал самым популярным автомаршрутом. На поиски идеальных кадров вдоль одной из самых живописных трасс в мире, по версии National Geographic отправилось вдвое больше путешественников, чем в прошлом. Еще одной точкой притяжения стал Чемальский район — количество желающих посмотреть знаменитый остров Патмос, Каракольские озера и Чемальскую ГЭС в 17 раз превысило численность населения района. Положительная туристическая динамика также была зафиксирована на Телецком озере. Любителей медитаций приехало на 75% больше, чем в прошлом сезоне», — сообщает компания. 

В Алтайском крае самым посещаемым местом у российских абонентов МегаФона стало родное село Василия Шукшина Сростки, летом туристов здесь стало больше на 50%. В Белокуриху поправить здоровье после пандемии приехало на 61% больше гостей, чем годом ранее. Замыкает тройку популярных локаций края – озеро в Яровом. 

По объемам мобильного трафика на алтайских каникулах продолжают лидировать сибиряки. На берегах озер и в горных долинах чаще всего можно было встретить новосибирцев, кузбассовцев, красноярцев и томичей. Также помимо москвичей приехали путешественники из Югры, Ямала, Башкирии, Санкт-Петербурга и Тюмени.

По итогам летнего сезона, гости проговорили 50 млн минут и прокачали 2,5 тысячи терабайт. По подсчетам МегаФона, этого хватит, чтобы посмотреть почти 300 тысяч фильмов о дикой природе в 4K. В компании подчеркивают, что перед началом активного летнего отдыха дополнительно построили волоконно-оптические каналы и модернизировали базовые станции. В результате, средняя скорость загрузки в 4G МегаФона на Алтае за год выросла на 20% и составляет 39,4 Мбит/с, сообщает независимое исследование международной компании Ookla.

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