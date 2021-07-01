Томичи нашли на помойке надгробия со старых томских кладбищ. И решили спасти их

«На территории Иоанно-Предтеченского монастыря было два кладбища — монашеское, за Успенским собором, и профессорский некрополь, где хоронили ученых, деятелей науки и искусства, — говорит священник Евгений Маслич, настоятель храма святителя Феодосия Черниговского. — Собственно, часовня стоит в память об этих людях. Кроме того, за улицей Торговой — нынешней Вершинина, было большое Преображенское кладбище, на котором хоронили томичей и в советское время, вплоть до 1930-х годов. Потом кладбище было уничтожено. На его месте построили завод Контур. Удалось спасти буквально несколько могил — географа, этнографа и общественного деятеля Григория Потанина, геолога Михаила Усова, ботаника Порфирия Крылова. Все остальное пошло под снос... Местонахождение найденных на Степановке памятников сложно прокомментировать. Известно, что в советские годы памятники со старых кладбищ продавали — и с Вознесенского, и с Преображенского. Любой горожанин мог приобрести себе камень с «буржуйских могил» для своих нужд. Наверное, многое было использовано в строительных целях. Что-то утрачено совершенно. Конечно, этот поступок томичей, которые не прошли мимо — благородный поступок. Потому что память о людях, о живших когда-то томичах, должна быть жива. Многие внесли вклад в развитие города. То, что камни будут теперь стоять в сквере — это дань памяти этим людям».