Томичи нашли на помойке надгробия со старых томских кладбищ. И решили спасти их
«Умер добрый порядочный человек, Шмуэль бен Аарон Орлиов... Возраст 37 лет...». Это на иврите. А ниже — на русском: «Самуил Ааронович Орликъ. Скончался 1 октября 190(?). 37 лет». Это на лицевой части надгробия. А с торца: «...жена, дети оплакивают твою безвременную кончину...».
Кубический фрагмент надгробного камня нашел на пустыре в окрестностях степановской улицы Новокарьерной томич Евгений Шевцов. Евгений уже был героем публикации на ТВ2 — в мае этого года краевед-любитель также в районе Степановки нашел камень с отпечатками листьев грецкого ореха и ликвидамбара времен палеогена (это значит, что возраст камня 23-65 млн лет).
«Гулял здесь рядом с карьером, — говорит Евгений Шевцов. — Разговорился с местной жительницей, и она мне показала место в лесочке, где могильные камни свалены — в том числе, и с именем конкретного человека. Я в шоке был».
Что касается Самуила Орлика, то он вполне мог быть купцом 2-й гильдии — о прибытии в Томск некоего Орлика С.А. и его заселении в гостиницу «Россия» сообщает №233 газеты «Сибирская жизнь» от 27 октября 1900 года.
О находке Евгений Шевцов сообщил в местную еврейскую общину. Председатель общины Борис Ромацкий поблагодарил томича за неравнодушие и принял решение забрать из карьера надгробный камень единоверца. Чтобы перевезти его в более достойное место.
«Точно знаю, что раньше иудейские захоронения в Томске были на Вознесенском кладбище, — говорит Борис Ромацкий. — Там, где сейчас Сибкабель стоит. Там бабушка моя была похоронена. Отец очень переживал, что после того, как завод строить начали, кладбище срыли, и косточки людей, что там лежали, оказались непонятно где. Так что возвращение вот этого надгробного камня на кладбище будет некой моральной компенсацией за тот беспредел, который был».
Надгробный камень Самуила Орлика было решено перевезти на Бактин — на так называемый «еврейский квартал». Камень установили рядом с могилой Берла (Бориса) Мардера — уважаемого в томской общине человека.
«Он жил в районе Томска-1, — говорит Борис Ромацкий. — Когда был период безбожия, в 1970-80-х годах, у него собирались у него собирались евреи, чтобы молиться».
Всего в окрестностях карьера на Степановке Евгений Шевцов отыскал четыре фрагмента надгробий. Три из них — безымянные. Скорее всего, это — части монументальных погребальных конструкций. Возможно, разных — Артем Дроздов, знакомый Евгения Шевцова и один из авторов видеопроекта про тайны и загадки старого Томска, обратил внимание на различие в материалах.
«На камнях видны крепежные отверстия — сверху и снизу, — говорит Артем Дроздов. — Куб с надписью скорее всего стоял на могильной плите, а сверху что-то пирамидальное могло быть. Второй куб — без подписи — сверху и снизу грубо обработан. Он мог быть промежуточным звеном некой конструкции — возможно, склепной. В нем есть углубление — то ли тайник, то ли место под лампадку».
По версии Евгения Шевцова, фрагменты погребальных конструкций могли быть когда-то вывезены на Степановку с Преображенского кладбища, ликвидированного к середине 1950-х. Кладбище действовало с 19 века при Иоанно-Предтеченском монастыре и занимало территорию в районе современных Вершинина и Учебной. Здесь были могилы многих известных горожан. Тут же была похоронена местная святая Домна Томская. Часовню ее имени открыли на территории студгородка в 1996 году. В сквер рядом с часовней и попросили разрешения привезти «безымянные» надгробные камни томичи. И получили добро.
«На территории Иоанно-Предтеченского монастыря было два кладбища — монашеское, за Успенским собором, и профессорский некрополь, где хоронили ученых, деятелей науки и искусства, — говорит священник Евгений Маслич, настоятель храма святителя Феодосия Черниговского. — Собственно, часовня стоит в память об этих людях. Кроме того, за улицей Торговой — нынешней Вершинина, было большое Преображенское кладбище, на котором хоронили томичей и в советское время, вплоть до 1930-х годов. Потом кладбище было уничтожено. На его месте построили завод Контур. Удалось спасти буквально несколько могил — географа, этнографа и общественного деятеля Григория Потанина, геолога Михаила Усова, ботаника Порфирия Крылова. Все остальное пошло под снос... Местонахождение найденных на Степановке памятников сложно прокомментировать. Известно, что в советские годы памятники со старых кладбищ продавали — и с Вознесенского, и с Преображенского. Любой горожанин мог приобрести себе камень с «буржуйских могил» для своих нужд. Наверное, многое было использовано в строительных целях. Что-то утрачено совершенно. Конечно, этот поступок томичей, которые не прошли мимо — благородный поступок. Потому что память о людях, о живших когда-то томичах, должна быть жива. Многие внесли вклад в развитие города. То, что камни будут теперь стоять в сквере — это дань памяти этим людям».
Возможно, найденные надгробные камни станут одним из штрихов будущих краеведческих экскурсий — приход храма Феодосия Черниговского выиграл президентский грант на просветительский проект, посвященный Иоанно-Предтеченскому монастырю и людям, которые были связаны с его историей.