Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Томичи написали Деду Морозу более 7500 писем
Новости

Томичи написали Деду Морозу более 7500 писем

ТВ2 ТВ2

В декабре 2021 года жители Томской области  ежедневно приносили на почту до 200 новогодних посланий, адресованных Деду Морозу. В Великий Устюг больше всего писем отправили жители Молчановского и Асиновского районов и Томска. Всего жители региона отправили более 7500 новогодних посланий, сообщает пресс-служба областной администрации.

 «Писать письма Деду Морозу — добрая традиция родом из детства, и Почта России ее активно поддерживает. Ежегодно мы отмечаем всплеск отправки новогодней корреспонденции и готовимся заранее: в отделениях появляются красочные конверты, праздничные марки, поздравительные открытки. Новогодние послания от томичей обрабатывают и отправляют в приоритетном порядке, чтобы как можно быстрее доставить письма главному новогоднему герою», — приводит пресс-служба слова заместителя директора по логистике областного УФПС Любови Большовой.

Письма в резиденцию Деда Мороза отправлялись в конвертах с литерой «А» или маркой соответствующего номинала. Практически каждое письмо, адресованное Деду Морозу, было украшено рисунками или наклейками.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.