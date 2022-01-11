Томичи написали Деду Морозу более 7500 писем

В декабре 2021 года жители Томской области ежедневно приносили на почту до 200 новогодних посланий, адресованных Деду Морозу. В Великий Устюг больше всего писем отправили жители Молчановского и Асиновского районов и Томска. Всего жители региона отправили более 7500 новогодних посланий, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Писать письма Деду Морозу — добрая традиция родом из детства, и Почта России ее активно поддерживает. Ежегодно мы отмечаем всплеск отправки новогодней корреспонденции и готовимся заранее: в отделениях появляются красочные конверты, праздничные марки, поздравительные открытки. Новогодние послания от томичей обрабатывают и отправляют в приоритетном порядке, чтобы как можно быстрее доставить письма главному новогоднему герою», — приводит пресс-служба слова заместителя директора по логистике областного УФПС Любови Большовой.

Письма в резиденцию Деда Мороза отправлялись в конвертах с литерой «А» или маркой соответствующего номинала. Практически каждое письмо, адресованное Деду Морозу, было украшено рисунками или наклейками.