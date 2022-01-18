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Новости

Томичи на прямой линии могут получить консультацию по установлению инвалидности

ТВ2 ТВ2

Главное бюро медико-социальной экспертизы по Томской области проведет прямую линию по вопросам установления инвалидности в среду, 19 января, с 14 до 16 часов.

На прямой линии жители региона могут получить информацию по вопросам установления и подтверждения инвалидности, составления и реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации. Этот формат консультаций работает в период действия ограничительных мер по коронавирусу.

На вопросы позвонивших ответит главный эксперт по медико-социальной экспертизе Вячеслав Анатольевич Перминов. Вопросы можно заранее отправить на электронную почту: fgu@mse.tomsk.ru.

Позвонить на прямую линию можно в установленные часы по номеру: 8 (3822) 403-304.

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