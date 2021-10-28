Томичи могут заказать на дом доставку продуктов от «Пятёрочки»

Сервис экспресс-доставки «Пятёрочки» запускается в Томске. Воспользоваться услугой могут 80% жителей города – сервис действует в Кировском, Ленинском, Октябрьском и Советском районах города. В будущем планируется расширить географию на отдалённые жилые массивы и коттеджные поселки, а также Северск.

Чтобы заказать продукты с доставкой на дом, необходимо установить приложение «Пятёрочка Доставка». Заказы принимаются с 9 утра до 9 вечера, их собирают непосредственно в магазинах «Пятёрочка». Цены на продукты аналогичны тем, что и в магазинах сети — при сборке заказов выбираются продукты с максимальным сроком годности и самые свежие фрукты и овощи.

Курьеры доставляют заказы прямо до двери в течение 45 минут, а стоимость доставки составляет 99 рублей. Оплата производится сразу в мобильном приложении, никаких взаиморасчётов с курьерами осуществлять не нужно.