Томичи могут заказать на дом доставку продуктов от «Пятёрочки»

Сервис экспресс-доставки «Пятёрочки» запускается в Томске. Воспользоваться услугой могут 80% жителей города – сервис действует в Кировском, Ленинском, Октябрьском и Советском районах города. В будущем планируется расширить географию на отдалённые жилые массивы и коттеджные поселки, а также Северск.
Чтобы заказать продукты с доставкой на дом, необходимо установить приложение «Пятёрочка Доставка». Заказы принимаются с 9 утра до 9 вечера, их собирают непосредственно в магазинах «Пятёрочка». Цены на продукты аналогичны тем, что и в магазинах сети — при сборке заказов выбираются продукты с максимальным сроком годности и самые свежие фрукты и овощи.
Курьеры доставляют заказы прямо до двери в течение 45 минут, а стоимость доставки составляет 99 рублей. Оплата производится сразу в мобильном приложении, никаких взаиморасчётов с курьерами осуществлять не нужно.
Помимо томичей, услуга стала доступна жителям Красноярска. Всего к сервису подключены 26 регионов.
«Мы продолжаем развивать экспресс-доставку и запустили сервис еще в двух городах в Сибири. В связи с погодными условиями и эпидемиологической обстановкой спрос на услугу растёт. Теперь жители Красноярска и Томска также могут оценить преимущества доставки из «Пятёрочки» — скорость, удобство, свежесть и качество продуктов по выгодным ценам и, конечно же, безопасность. Кроме того, чтобы поддержать социальные категории граждан мы предлагаем промокод ZABOTA, по которому доставляем заказы на сумму от 1000 рублей бесплатно», - прокомментировал директор по внедрению розничных технологий макрорегиона «Сибирь» торговой сети «Пятёрочка» Олег Казаков.