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Томичи могут увидеть движение маршруток в Яндекс.Картах

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Яндекс.Карты начали показывать движение общественного транспорта в Томске. Всего в Яндекс.Картах доступно 29 маршрутов автобусов, трамваев и троллейбусов, сообщает пресс-служба компании.

Каждому автобусу, трамваю и троллейбусу соответствует метка с номером маршрута, которая отображает реальное местоположение транспорта. Информация об этом приходит раз в 30 секунд. Благодаря алгоритму прогнозирования все метки движутся плавно. Чтобы увидеть их, нужно включить режим «Транспорт». Это можно сделать в веб-версии Яндекс.Карт и в мобильном приложении.

Кроме того, если нажать на иконку остановки на карте, можно узнать, какой транспорт и через сколько минут туда придет.

Яндекс.Карты показывают движение транспорта в реальном времени в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и ещё более чем в 200 городах России, Беларуси и Казахстана.

Отследить движение общественного транспорта можно и в веб-версии «Яндекс.Карт» и 2 ГИС в мобильном приложении, а также на сайте ЦОиКП в разделе «Онлайн сервисы».

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