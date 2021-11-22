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Томичи могут пожаловаться «Алисе» на ЖКХ, здравоохранение и нерадивых чиновников

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Администрация Томской области сообщает, что теперь жители городов и районов региона могут передать свои обращения чиновникам через «Алису».

«Алиса» – это виртуальный голосовой помощник, созданный компанией «Яндекс», который распознаёт естественную речь, имитирует живой диалог, даёт ответы на вопросы пользователя. Обладминистрация предлагает жаловаться на бытовые проблемы «Алисе», а та, согласно пресс-релизу "Белого дома"  передаст их напрямую в федеральную систему обратной связи «Инцидент Менеджмент». Всего в системе пока 10 сфер, где люди чаще всего сталкиваются с бытовыми проблемами - ЖКХ, благоустройство, образование, здравоохранение и другие.

"Для запуска сервиса достаточно сказать: «Алиса, запусти навык «Инцидент Менеджмент». Навык работает в «Яндексе», приложениях «Яндекс. Карты» и «Яндекс. Навигатор», а также в «Яндекс. Станции» — во всех приложениях и устройствах, куда интегрирована «Алиса». Она распознает голосовое обращение, переводит его в текстовый формат и направляет напрямую в «Инцидент Менеджмент». После авторизации в навыке и связывания аккаунтов пользователь получит ответ на почту «Яндекс»", - поясняет пресс-служба обладминистрации. Как быть тем, у кого нет почты «Яндекс», чиновники не уточняют. Видимо, тогда надо пользоваться старыми методами - телефоном или почтой.

 

Это совершенно новый уровень развития обратной связи. Теперь жители могут еще быстрее и удобнее рассказать о проблеме, просто проговорив ее голосом «Алисе». Главное сделать это грамотно, чтобы сервис мог четко передать сообщение в орган власти. Например, не «дороги в городе кошмар», а «на дороге у дома по адресу такому-то большая яма, которая мешает движению, - рассказал руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Томской области Александр Петухов.

Депутат Думы города Томска Елена Ульянова попробовала пожаловаться виртуальному голосовому помощнику, а затем рассказала в своем телеграм-канале, что из этого получилось. 

Я зашла, поговорила. Во-первых, даже сама Алиса с первого раза не смогла разобрать тех самых простых слов, с которых рекомендуется начать общение: "Навык инцидент менеджмент". Попросила повторить. Во-вторых, стала бесконечно уточнять, где и что происходит, в каком городе, закончила ли я говорить адрес неблагополучия... В общем, терпение у меня закончилось быстро, как и у большинства томичей. 

«Может быть первым лицам региона пора вернуться к живому общению с людьми?», – задает вопрос руководителям обладминистрации после неудачного общения с роботом городской депутат Елена Ульянова.

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