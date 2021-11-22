Томичи могут пожаловаться «Алисе» на ЖКХ, здравоохранение и нерадивых чиновников

Администрация Томской области сообщает, что теперь жители городов и районов региона могут передать свои обращения чиновникам через «Алису».

«Алиса» – это виртуальный голосовой помощник, созданный компанией «Яндекс», который распознаёт естественную речь, имитирует живой диалог, даёт ответы на вопросы пользователя. Обладминистрация предлагает жаловаться на бытовые проблемы «Алисе», а та, согласно пресс-релизу "Белого дома" передаст их напрямую в федеральную систему обратной связи «Инцидент Менеджмент». Всего в системе пока 10 сфер, где люди чаще всего сталкиваются с бытовыми проблемами - ЖКХ, благоустройство, образование, здравоохранение и другие.

"Для запуска сервиса достаточно сказать: «Алиса, запусти навык «Инцидент Менеджмент». Навык работает в «Яндексе», приложениях «Яндекс. Карты» и «Яндекс. Навигатор», а также в «Яндекс. Станции» — во всех приложениях и устройствах, куда интегрирована «Алиса». Она распознает голосовое обращение, переводит его в текстовый формат и направляет напрямую в «Инцидент Менеджмент». После авторизации в навыке и связывания аккаунтов пользователь получит ответ на почту «Яндекс»", - поясняет пресс-служба обладминистрации. Как быть тем, у кого нет почты «Яндекс», чиновники не уточняют. Видимо, тогда надо пользоваться старыми методами - телефоном или почтой.