Томичи могут посмотреть открытую репетицию нового спектакля театра «Индиго»

Спектакль создается по произведениям польского писателя и драматурга Славомира Мрожека. Участвуют в постановке актеры с ограничением по слуху. Они представят свою интерпретацию пьес «Эмигранты», «Летний день» и «Вдовы».

«Профессиональный и эстетический взгляд актеров представлен совершенно в ином художественном пространстве, которое сформировалось в середине ХХ века как «театр абсурда» или «театр парадокса». В пантомимах «Театра абсурда», путем театрального гротеска, все жизненные ситуации предельно обостряются и усугубляются», — говорится в анонсе.

Репетиция начнется в 18.00 по адресу: проспект Ленина, 78. Посмотреть можно бесплатно, но нужна предварительная запись по телефону: 51-44-36. Возрастное ограничение 16+