Томичи могут помочь полиции в борьбе с рекламой наркотиков

В Томске на фасадах жилых домов стали все чаще появляться контакты распространителей наркотических средств. Много раз томичи в социальных сетях возмущались, что администрация города ничего с этим не делает. Теперь, сообщает пресс-служба мэрии Томска, ситуация будет еще больше держаться под контролем. Более того, жители города смогут сами помочь администрации и полиции в борьбе с рекламой наркотиков.

Если вы заметили самовольно нанесенную надпись с подозрительным контентом, направьте фотографию и точный адрес объекта через приложение WhatsApp на номер 83822991309 (городская антинаркотическая комиссия). Вся информация будет переправлена в районные администрации для принятия мер по уничтожению реклам.

В случае самостоятельного уничтожения надписей необходимо учитывать, что проведенные работы не должны портить фасады зданий, содержать признаки вандализма, а также заменяться на различные символы, знаки, другие рекламные и иные надписи.

УНК УМВД информирует, что нанесение подобных надписей незаконно и подразумевает ответственность согласно ст. 6.13 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере до 5 тысяч рублей — для физических лиц, для юридических лиц — до миллиона рублей.