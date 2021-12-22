Томичи могут поддержать проект развития пляжного волейбола и другие в конкурсе грантов

Томские некоммерческие проекты по развитию городской среды, спорта и творчества участвуют в конкурсе грантов «Родные города». На голосовании представлено 13 томских проектов, поддержать их можно до 25 декабря.

Проекты для конкурса создали как университеты, учреждения, волонтерские организации, так и энтузиасты. Один из проектов — развитие в Томске пляжного волейбола. Как рассказал ТВ2 автор проекта Артем Чернов, он уже построил в Томске несколько площадок для этого вида спорта и организовал турниры, но продолжить развитие спорта, построить дополнительные площадки, обучить тренеров сложно без финансовой поддержки.

«История проекта началась летом 2020 года. Тогда построил первую площадку. В основном за собственные средства, но была и помощь. Причем, важной оказалась именно готовность помочь, в том числе людей, которых я даже не знал. На первую площадку завезли достаточно много песка – 80 тонн. Надо было его раскидать, — рассказал ТВ2 Артем Чернов. — Я общался в разных чатах и узнал, что в Томске много волейболистов, любящих пляжный волейбол. К тому моменту их усилиями он и развивался, уже существовали три площадки на Семейкином острове и две на Сенной Курье. Пять площадок для города на тот момент казалось более чем достаточно. Но это не остановило”.

В июне 2020 года на первой площадке начались тренировки, а позже и небольшие турниры. К концу сезона 2020 года стало понятно, что пляжный волейбол имеет спрос и нужно строить вторую площадку. Своими силами ее построили весной 2021 года, сделали два домика под раздевалки.