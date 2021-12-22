Томичи могут поддержать проект развития пляжного волейбола и другие в конкурсе грантов

Томские некоммерческие проекты по развитию городской среды, спорта и творчества участвуют в конкурсе грантов «Родные города». На голосовании представлено 13 томских проектов, поддержать их можно до 25 декабря.
Проекты для конкурса создали как университеты, учреждения, волонтерские организации, так и энтузиасты. Один из проектов — развитие в Томске пляжного волейбола. Как рассказал ТВ2 автор проекта Артем Чернов, он уже построил в Томске несколько площадок для этого вида спорта и организовал турниры, но продолжить развитие спорта, построить дополнительные площадки, обучить тренеров сложно без финансовой поддержки.
«История проекта началась летом 2020 года. Тогда построил первую площадку. В основном за собственные средства, но была и помощь. Причем, важной оказалась именно готовность помочь, в том числе людей, которых я даже не знал. На первую площадку завезли достаточно много песка – 80 тонн. Надо было его раскидать, — рассказал ТВ2 Артем Чернов. — Я общался в разных чатах и узнал, что в Томске много волейболистов, любящих пляжный волейбол. К тому моменту их усилиями он и развивался, уже существовали три площадки на Семейкином острове и две на Сенной Курье. Пять площадок для города на тот момент казалось более чем достаточно. Но это не остановило”.
В июне 2020 года на первой площадке начались тренировки, а позже и небольшие турниры. К концу сезона 2020 года стало понятно, что пляжный волейбол имеет спрос и нужно строить вторую площадку. Своими силами ее построили весной 2021 года, сделали два домика под раздевалки.
В июне на площадке впервые сыграли дети, которые тренируются в ДЮСШ-2 Томска. В 2021 году провели два детских турнира, суммарно около 60 участников было. После этого интерес к виду спорта появился и у взрослых, и у детей, у автора проекта появились более серьезные планы. Чтобы продолжить развития пляжного волейбола в городе, нужны места для тренировок и новые знания для тренеров. «Пляжный волейбол у нас пока не так развит, как в центральных регионах, и там есть чему поучиться, пригласив оттуда специалистов на семинар. Хочется расширить число участников турнира, географию, возраст. На инициативных началах это сделать уже сложнее, требуются ресурсы. Это первый грант, на который подана заявку. Если выиграем, будет хороший толчок для развития спорта на песке. Сейчас развиваются и футбол, теннис, бадминтон, гандбол, регби и ряд других видов спорта на песке, даже борьба! Причём они успешно дополняют основные виды», — говорит автор проекта.
Отметим, в конкурсе проектов Родные города участвуют также другие томские проекты. Среди них проект ТПУ по созданию воркаут-комплекса на территории кампуса университета, проект из села Нарым «Мы творим прекрасное» по развитию творчества для детей, «Психологическая студенческая циркуляция», где студенты-психологи будут оказывать бесплатную помощь нуждающимся, проект «Сильное поколение сильной страны», по которому спортсмены тяжелоатлеты собираются проводить показательные тренировки для студентов; проект Единой базы данных о животных в приютах и на передержках, проект создания сквера «Памятных дат» в Томске, проект «Росинка. Наше время», где жители поселка хотят создать общественное пространство для отдыха; проект реставрации стадиона в селе Нарым, проект «Академии шитья» для взрослых с инвалидностью и другие. Увидеть их все и прочитать их описания можно, выбрав регион в списке проектов конкурса.
Проголосовать за понравившийся проект можно на сайте конкурса. Для этого требуется короткая регистрация без подтверждения электронной почты. Чтобы отдать голос, нужно авторизоваться и нажать на сердечко под названием проекта, предпочтение можно отдать нескольким конкурсантам. Голосование завершится 25 декабря, победителей объявят в феврале.