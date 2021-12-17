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Томичи могут купить подарки и стать Дедом Морозом для детей-сирот

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Перед Новым годом сотрудники отдела опеки и попечительства Ленинского района Томска решили провести акцию «Письмо Дедушке Морозу» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые воспитываются в замещающих семьях.

Больше 60 ребятишек написали письма Дедушке Морозу. В них детей просили рассказать про себя и попросить об исполнении заветных желаний.

«У главного новогоднего волшебника они просили в подарок плюшку для катания с горок, самокат, велосипед, железную дорогу, настольный футбол, телефон, планшет и многое другое», — сообщили в мэрии.

Томичи, которые хотят принять участие в акции и готовы исполнить желания детей, могут обратиться за подробностями в отдел опеки и попечительства администрации Ленинского района по телефону: 8-952-802-17-67 к Владимиру Олеговичу Боеву, заместителю начальника отдела.

В мэрии отмечают, что сейчас на учете в отделе опеки и попечительства Ленинского района состоит 268 замещающих семей, в которых воспитываются 369 детей. Около 75% опекунов (попечителей) — родственники детей, приходятся им бабушками, дедушками, старшими братьями и сестрами, а также тетями и дядями.

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