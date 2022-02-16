Томичи могут купить iPhone по подписке от 3000 рублей в месяц

МТС вместе с компанией Forward Leasing начала продажи смартфонов по подписке. Уже сейчас в салонах связи можно оформить заявку почти на всю актуальную линейку гаджетов Apple – от iPhone SE до 13 Pro Max. По программе подписки клиент получает смартфон за ежемесячную плату.

В отличие от обычной рассрочки, по программе МТС Upgrade клиент в течение года выплачивает только 60% от цены устройства и далее может сделать апгрейд на новую модель по аналогичной подписке. Оставшиеся 40% при этом выплачивать не нужно: достаточно вернуть прежний смартфон и продолжить вносить ежемесячную плату за подписку на новое устройство. Таким образом можно экономить 40% цены смартфона, если каждый год менять его по подписке на новый.

При желании клиент может не делать апгрейд на новую модель, а выкупить гаджет в собственность. В любой момент можно внести весь остаток разом или просто продолжить платить по графику, пока стоимость смартфона не погасится полностью.

Программа МТС Upgrade доступна во всех собственных магазинах розничной сети МТС.