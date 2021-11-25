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Томичи массово обратились в Думу области с просьбой не поддерживать законопроект о QR-кодах

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Жители Томской области массово понесли обращения к депутатам областной Думы с требованиями не поддерживать инициативу федеральных властей по введению QR-кодов. По их мнению, введение подобного закона способствует сегрегации населения и нарушает базовые права человека. 

Автор:  Василий Шипилов

«В пик в здании администрации находилось больше 50 человек. Они подавали обращения на имя спикера Думы Оксаны Козловской, вице-спикера Александра Куприянца. Это было до обеда. Но мы знаем, что люди продолжают идти и сейчас», — сообщил ТВ2 один из инициаторов Сергей Анцыгин. 

По словам другого представителя инициативной группы Вячеслава Третьякова, в целом в Думу области направили уже больше 200 обращений. Подписать их можно в здании обкома КПРФ. Добавим, что ранее с критикой законопроекта выступила лидер фракции Наталья Барышникова, а в Томске прошел ряд пикетов. 

Ранее законопроекты о QR-кодах на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях внесли в Госдуму. Согласно предложениям, с 1 февраля 2022 года граждане России смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Те же документы нужны для поездок на поездах и авиаперелетов.

Первое рассмотрение законопроектов в Госдуме предварительно назначено на 16 декабря. Предполагается, что нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

В начале ноября местные активисты записали обращение к Владимиру Путину, попросив отменить режим QR-кодов, который, по их мнению, нарушает Конституцию и ряд других законов РФ, а также ведет к сегрегации населения. Они потребовали «привлечь к ответственности губернатора и главного санитарного врача Томской области за превышение своих должностных полномочий и создание социальной напряженности в регионе».

Кроме того, Томский областной суд принял к производству иск противников введения QR-кодов к администрации региона. Подписавшие иск выступают против распоряжения, обязывающего граждан при посещении общепита и торговых центров иметь с собой результаты отрицательного ПЦР-теста, документы о вакцинации или перенесенном ковиде. На 26 ноября назначено повторное досудебное заседание.

Губернатор Томской области объяснял подобное введение увеличением темпа заболевания ковидом. Томская область, по данным вице-премьера Татьяны Голиковой, входит в число пяти регионов, где заболеваемость коронавирусной инфекцией выше, чем в среднем по России. В регионе действует масочный режим, запрещено проводить массовые мероприятия. 

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